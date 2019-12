Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Finra (Financial Industry Regulatory Authority), et les opérateurs boursier CBOE Global Markets, Nasdaq, la Bourse de New York et leurs bourses affiliées ont annoncé avoir imposé une amende de 6,5 millions de dollars (5,9 millions d’euros) à Credit Suisse Securities (USA) pour des infractions...