Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Banque centrale suisse (SNB) pourrait avoir besoin de pousser ses taux d'intérêt plus loin en territoire négatif, car «la phase de taux bas pourrait durer encore plus longtemps», a déclaré son président Thomas Jordan dans une interview à l'hebdomadaire NZZ am Sonntag. Les investisseurs ont l...