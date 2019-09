L’Esma se penche sur les problèmes de liquidité des fonds

Trois jours après avoir exposé ses guidelines pour la mise en place de tests de liquidité dans les fonds alternatifs (FIA) et fonds collectifs (OPCVM-Ucits), l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a publié un cadre de simulation de stress tests pour les fonds d'investissement. La méthode développée est accompagnée d’une étude de cas appliquée à 6.000 fonds obligataires Ucits. L’Esma encourage désormais les régulateurs nationaux à reproduire ces simulations afin de bénéficier de cette expérience dans leur supervision quotidienne du secteur. «La résilience des fonds revêt une importance grandissante dans la mesure où ils représentent une part croissante du système financier dans l'Union européenne», a rappelé Steven Maijoor, président de l'Esma, faisant allusion à la progression de 6.200 à 9.300 milliards d’euros d’actifs nets gérés par les OPCVM entre 2007 et 2018. De tels chocs de liquidité avaient mis à mal les fonds actions de Woodford IM et les hedge funds Ucits de H2O au printemps.