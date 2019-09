Des Etats américains s’apprêtent à ouvrir des enquêtes sur Google et Facebook

L'étau va se resserrer autour de Google et de Facebook. Selon le Wall Street Journal, les autorités de plusieurs Etats américains s'apprêtent à lancer officiellement des enquêtes de concurrence indépendantes contre les deux groupes technologiques. L'enquête sur Google devrait être annoncé lundi lors d'une conférence de presse devant la Cour suprême des Etats-Unis, selon les sources du journal, qui ont précisé qu'un groupe constitué d'une trentaine de procureurs généraux des Etats se joignait à cette initiative. Séparément, un groupe de procureurs généraux mené par la procureure générale de New York, Letitia James, organise une enquête sur Facebook.

L'enquête envers Google sera dirigée par le procureur général du Texas, Ken Paxton. Il examinera l'impact qu'a l'entreprise sur les marchés de la publicité digitale, ainsi que les répercussions négatives possibles pour les consommateurs de la concentration de leurs choix en matière d'information et de publicité sur une seule entreprise.

«Nous continuons d'engager des conversations bipartites sur le pouvoir incontrôlé des grandes entreprises technologiques», a déclaré la procureure générale de New York au Wall Street Journal. «Les procureurs généraux concernés sont préoccupés par le contrôle des données personnelles par les grandes entreprises technologiques et les tiendront responsables des pratiques anti-concurrentielles qui mettent en danger la confidentialité et les données des consommateurs», a-t-elle ajouté.

En juillet, le groupe de réseaux sociaux a accepté de payer une amende record de 5 milliards de dollars et d'améliorer ses pratiques en matière de protection des données personnelles pour mettre un terme à un litige l'opposant à la Federal Trade Commission (FTC).