La Bulgarie devra soigner ses banques avant de pouvoir adopter l’euro. La Banque centrale européenne (BCE) a publié le 26 juillet les résultats de son évaluation de six grandes banques bulgares, dont deux font état d’insuffisances de fonds propres, First Investment Bank et Investbank, de 262,9 et...