Bercy accuse Leclerc d’avoir fait pression sur ses fournisseurs

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès de ce dernier, ont assigné quatre entités du groupe E.Leclerc (Eurelec Trading, Scabel, Galec et ACDlec) pour les pratiques commerciales abusives commises par Eurelec, la centrale d’achat...