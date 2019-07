Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a reçu le 9 juillet 2019 la Financial Supervisory Commission de Taïwan (FSC) pour la signature d’un accord de coopération concernant leurs départements innovation. L’ambition de cet accord est de fournir un cadre assurant la coopération et...