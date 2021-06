Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Alain Weill quittera, au 1er juillet 2021, ses fonctions de PDG d’Altice France, de PDG de SFR et de président d’Altice Média. Grégory Rabuel, actuellement directeur général de SFR, deviendra PDG d’Altice France et de SFR. Arthur Dreyfuss, actuellement directeur général d’Altice Média et...