Le PDG de Credit Suisse Group pour le Brésil, Jose Olympio Pereira, quitte la firme, selon une source proche citée par Pipeline et Bloomberg. Il était au sein du groupe bancaire depuis plus de 17 ans. Il va rester au sein de la banque pendant un an, le temps d'assurer la transition.