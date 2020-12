Isabelle Kocher va quitter le conseil d’administration de Suez

Nouveau mouvement à venir au conseil d’administration de Suez. Isabelle Kocher, qui avait conservé le siège qu’elle occupait en tant que directrice générale d’Engie, va démissionner de son poste en janvier, a appris L’Agefi de plusieurs sources.

Le principe de son départ avait été décidé début octobre au moment de la vente par Engie de 29,9% du capital de Suez à Veolia, précise une source.

Contacté par L’Agefi, Suez n’a apporté aucun commentaire.

Isabelle Kocher avait été nommée administratrice de Suez en février 2012, un groupe où elle avait réalisé l'essentiel de sa carrière avant de rejoindre Engie. Elle a notamment été, de 2009 à octobre 2011, directrice générale de Lyonnaise des Eaux, avant de passer à la direction générale de la maison-mère Engie, aux côtés de Gérard Mestrallet.

Majorité d'indépendants

La prochaine démission d’Isabelle Kocher intervient après les récents départs des deux représentants officiels d’Engie au conseil de Suez, Judith Hartmann et Franck Bruel.

Elle survient également après l’annonce en octobre des démissions des représentants de la Caixa et de Caltagirone. Ils ont été remplacés par Bertrand Meunier, président d’Atos et ancien dirigeant de PAI Partners, et Jacques Richier, le PDG d’Allianz France.

Après tous ces mouvements, le conseil de Suez sera composé de douze administrateurs, dont sept indépendants.