PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont dévoilé ce matin la composition du conseil d'administration de Stellantis, la structure qui regroupera les activités des deux constructeurs automobiles après leur fusion. Ce conseil sera composé de 11 membres et la majorité des administrateurs non...