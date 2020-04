Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Schneider Electric crée un fonds dédié à la lutte contre le Covid-19, au sein de la Fondation Schneider Electric. Ce « Tomorrow Rising Fund » sera destiné à financer des actions d’urgence et de reconstruction à plus long terme en lien avec le Covid-19, et ce dans l’ensemble des territoires sur...