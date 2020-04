Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Edenred annonce ce matin la création du fonds« More than ever » pour soutenir les collaborateurs du groupe les plus vulnérables ainsi que les restaurateurs, fortement touchés par les mesures de confinement. Ce fonds sera notamment abondé par la réduction de 20% du dividende 2019, par la baisse de...