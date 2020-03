Le comité gouvernance du Medef dévoilera ses premiers travaux avant l’été

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Près d’un an après sa création, le comité « gouvernance des entreprises » du Medef a fait le point sur ses travaux. Ce comité, né en mai 2019, a pour mission d’aider les entreprises à vivre la gouvernance comme un moteur de performance et non comme une contrainte, de promouvoir et d’améliorer...