Le gouvernement promet de maintenir le régime de retraite des pilotes de ligne et hôtesses de l’air

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Trois syndicats d'hôtesses et stewards, l’UNAC, l’UNSA et le SNPNC, «suspendent jusqu’à nouvel ordre» leur appel à la grève qui était prévu à partir du 3 janvier. Face à la perspective d’une grève à la fois dans les trains et dans les airs, en plein retour de vacances, le gouvernement semble...