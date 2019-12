La gouvernance des groupes français va dans le bon sens

Satisfecit. Pour son sixième rapport annuel, le Haut comité de gouvernement d’entreprise (HCGE) s’est félicité de la progression continue de la gouvernance des sociétés françaises.

D’une part, le code Afep-Medef reste le référentiel privilégié des grandes sociétés, adopté par 105 des sociétés françaises du SBF 120. D’autre part, le degré de conformité aux dispositions du code « n’a cessé d’augmenter ». Enfin, « le dialogue qu’entretient le Haut comité avec les dirigeants des sociétés et les autres acteurs de la place permet de faciliter une mise en œuvre du code adaptée aux caractéristiques des entreprises et aux circonstances qu’elles traversent, et de contribuer à l’évolution du code », précise le communiqué.

En 2019, souvent à la demande de sociétés, le HCGE a notamment abordé la mise en œuvre de la Pacte et sur la raison d’être, s’est interrogé sur l’applicabilité du code aux sociétés étrangères cotées à Paris, s’est penché sur la compatibilité entre mandat social et prestation de services, et a étudié la féminisation des instances dirigeantes.

Pour 2020, le HCGE s’est fixé trois axes de réflexion : les relations entre les entreprises et les agences de conseil en vote, l’activisme actionnarial, et la gouvernance durable.