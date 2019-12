Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Marc-Antoine d’Halluin a été nommé à la tête du groupe MBC, leader dans la télévision et l’entertainement arabe, selon France Culture. Le groupe possède une vingtaine de chaînes telles que MBC 1 et MBC 4, (Égypte), MBC Iraq (Irak), MBC Persia (Émirats arabes unis), et surtout Al Arabiya, le...