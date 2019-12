Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le cabinet de conseil en communication vient de recruter Pascal Lamy en tant que président Europe, selon Les Echos. L'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) entre 2005 et 2013, et ancien commissaire européen en charge du commerce (entre 1999 et 2004), sera basé à...