Le groupe chimique et pharmaceutique allemand a annoncé aujourd’hui qu'il réduirait son directoire de sept à cinq membres, dans le cadre de son programme d'efficacité. Hartmut Klusik et Kemal Malik quitteront le groupe le 31 décembre, a précisé Bayer, et leurs responsabilités seront réaffectées....