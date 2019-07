Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Nordea, une des banques les plus importantes d'Europe du Nord, a indiqué jeudi que son PDG Casper von Koskull, 58 ans, allait prendre sa retraite d'ici fin 2020, et avait commencé à lui chercher un successeur. Il a rejoint Nordea en 2010 après avoir travaillé pour Goldman Sachs, et a été nommé...