Michelin reçoit le Grand Prix du Gouvernement d’Entreprise de L’Agefi

L'Agefi a décerné le 26 septembre à Paris ses Grands Prix du Gouvernement d'Entreprise à l'occasion de leur 16ème édition. Cette année, c'est Michelin qui a reçu le Grand Prix 2019, remis à Yves Chapot, gérant et directeur administratif et financier du groupe (photo). La manière dont le fabricant de pneumatiques a préparé la succession de Jean-Dominique Senard, remplacé au printemps par Florent Menegaux, a notamment pesé dans le choix du jury. Le groupe succède au palmarès à la foncière Covivio, distinguée en 2018.

Michelin a également été lauréat des prix Responsabilité sociale des entreprises et Démocratie actionnariale, transparence de l'information et qualité de la communication, pour la catégorie CAC 40. Les autres vainqueurs de cette édition sont Air Liquide, Capgemini et Danone pour le CAC 40, tandis qu’Arkema, Suez, Bic, Solvay et Maisons du Monde ont été distingués dans la catégorie SBF 80. Le prix Dynamique de gouvernance, attribué pour l’ensemble du SBF 120, revient à Orange.

Le palmarès complet et le règlement des prix sont à découvrir dans L’Agefi Hebdo du 26 septembre.

Les prix distinguent les meilleures pratiques de gouvernance pour les entreprises des indices CAC 40 et SBF 120. Pour évaluer ces pratiques et ainsi distinguer les entreprises exemplaires sur ces sujets, L’Agefi s’est entouré de partenaires reconnus comme Ethics & Boards, EcoVadis et CMS Francis Lefebvre Avocats, afin d'établir des critères de notation adaptés et exigeants.