Le régulateur américain prend une décision majeure pour les cryptomonnaies

C’est une petite révolution aux Etats-Unis. L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), le régulateur bancaire américain, permet désormais aux banques commerciales et aux caisses d’épargne de valider des transactions sur les blockchains publiques (telles que celles du bitcoin et d'ethereum...