Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Une de plus. Après l’Allemagne, Vivid Money se lance aujourd'hui en France pour démarrer son expansion européenne. «L'Allemagne et la France sont assez similaires en termes de volume d'épargne et d'investissement des particuliers. Nous voulons croître rapidement en France», explique à L’Agefi...