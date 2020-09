Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

PayPal et Mastercard ont annoncé étendre leur offre de carte de débit à plus d'entreprises européennes, notamment en France, en Italie, en Irlande et en Espagne. La carte permettra notamment aux entreprises d’avoir un accès instantané à leurs fonds disponibles PayPal et leur offre un cashback...