L’assurtech Lemonade se lance en France

Lemonade débarque en France. La start-up qui entend «incarner la compagnie d'assurance du XXIe siècle» a confirmé mardi son lancement sur le marché français.

Après une introduction réussie sur le New York Stock Exchange le 2 juillet dernier - qui lui a permis de lever 320 millions de dollars - la jeune société américaine spécialiste de l'assurance habitation créée en 2015 poursuit ainsi son expansion à grands pas en Europe. Suivant l'Allemagne en 2019 et les Pays-bas en avril dernier, la compagnie d'assurance 100% numérique pense pouvoir séduire les consommateurs français.

«L’assurance habitation est souvent obligatoire en France, ce qui en fait une opportunité incontournable pour le lancement de Lemonade dans son prochain pays Européen», explique Daniel Schreiber, directeur général et cofondateur de Lemonade. «Alors que le marché de l'assurance en France est l'un des plus développés mondialement, nous préconisons que Lemonade se démarquera pour les consommateurs Français par son mélange unique d'avantages, de valeurs, et par sa technologie, offrant la possibilité d'obtenir une assurance personnalisée, rapidement et depuis n'importe quel téléphone», insiste le dirigeant.

Son offre reposant sur l'Intelligence Artificielle (IA) et l’économie comportementale se veut différente : elle promet notamment à ses clients de pouvoir s'assurer en 90 secondes et de rembourser les sinistres quasi-instantanément. Certifiée B-corp, Lemonade tente aussi de décourager les fraudes à l'assurance en reversant une partie de ses revenus (1,1 million de dollars à fin juin) à des organisations caritatives via son programme Giveback.

Outre-Atlantique la formule a convaincu 814.160 clients au 30 juin 2020 - en particulier parmi les Millenials. La jeune pousse n'est toutefois pas encore rentable, avec une perte nette de 21 millions de dollars au second trimestre 2020 pour un chiffre d'affaires de 29,9 millions de dollars en hausse de 117% sur un an.

Pour souscrire à son assurance Multirisques Habitation 2.0 en France, il faudra encore attendre la fin de l'année, mais les résidents français peuvent dès aujourd'hui s'inscrire sur une liste d’attente. Et il est fort à parier que la jeune pousse new-yorkaise ne s'arrêtera pas là. Lemonade, dont le siège européen est basé à Amsterdam, est agréée et supervisée par la Banque centrale néerlandaise (DNB), ce qui lui confère de facto un passeport dans toute l'Europe.