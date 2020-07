Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Une fintech de plus. Moka (ex Mylo), l’application qui permet aux jeunes d’épargner, arrive en France dès aujourd’hui. Lancée au Canada en 2017, elle a déjà convaincu 500 000 jeunes. «L’idée, c’est qu’il soit aussi simple d’épargner et d’investir que d’acheter un café», confie à L’Agefi Maxime Le...