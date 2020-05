Truffle Capital continue de miser sur les fintech

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Créé en 2001, dans un contexte de crise, le fonds de capital-risque Truffle Capital veut montrer qu’il a les reins solides face au Covid-19. «Nous pensons que nous allons accélérer et non pas ralentir avec la crise, nous pensons faire entre sept et huit nouveaux investissements dans les fintech d...