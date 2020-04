Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La principale néobanque allemande se prépare à sa plus grosse crise, sept ans après sa création: elle coupe dans ses budgets publicitaires, et met au chômage partiel 10% de ses effectifs, soit 150 de ses 1.500 salariés, pour la plupart en Allemagne, indiquait le Financial Times mardi soir....