Act for entrepreneurs lève des fonds pour sauver les start-up

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Il serait dommage que la crise du coronavirus tue aussi les start-up et leurs bonnes idées. Car les aides gouvernementales ne sont pas vraiment conçues pour des entreprises en phase de lancement et dont le chiffre d’affaires et l’effectif sont encore modestes. C’est pourquoi un collectif de...