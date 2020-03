Coinhouse obtient le feu vert de l’AMF pour commercialiser des crypto-actifs

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Hier, Coinhouse (ex Maison du bitcoin) et sa société soeur Coinhouse Custody ont reçu le premier «enregistrement» de l'AMF en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). Coinhouse proposait déjà de l'achat et de la vente de crypto-actifs mais la loi Pacte a encadré plus...