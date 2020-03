Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les transactions sur les NeuCP – ex billets de trésorerie et certificats de dépôts – passent à l’ère du numérique. La plateforme Onbrane vient ainsi d’ accueillir plusieurs émissions en ce début d’année, dont celles d’Air Liquide et de l’Unédic. « Au lieu de passer par le téléphone, les...