Epsor a collecté 100 millions d’euros d’épargne en 2019

La fintech Epsor, spécialisée dans l'épargne salariale, annonce avoir collecté 100 millions d’euros d’épargne en 2019. Depuis son lancement en 2018, la fintech qui compte 200 clients a levé 1,3 million d'euros en novembre 2018 auprès de Partech et 6 millions d'euros en juillet 2019 auprès de Blackfin et Partech.​ «Seulement 20% des PME proposent à leurs salariés de l’épargne salariale. Nous estimons qu’il y a un réel besoin d’accompagnement pour diffuser plus largement ces dispositifs vertueux», explique Julien Niquet.​ La fintech, qui compte 48 collaborateurs, espère en recruter une cinquantaine supplémentaire pour 2020.