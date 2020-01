Younited Credit atteint le seuil de rentabilité

La deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) est une révolution, dont Younited Credit profite déjà ! Pour la plus grande fintech française fondée en 2009, l’accès aux comptes bancaires des demandeurs de prêts, avec leur consentement évidemment, renforce son expertise et contribue à son dynamisme et à la diversification de son offre. En France, deux tiers des clients acceptent de partager leurs données et le chiffre grimpe à 80% en Espagne.

Résultat : en 2019, Younited Credit a octroyé pour 520 millions d’euros de crédits (1,6 milliard d'euros depuis son lancement), son PNB a augmenté de 65% et le seuil de rentabilité a été atteint au premier trimestre. Autour de 15% des revenus sont désormais générés par Younited Business Solutions, son activité de crédit pour compte de tiers ou de facilité de paiement (credit as a service ou credit as a payment) lancée il y a 18 mois, qui a séduit divers partenaires : N26, BPI France, Conte.it et Pitagora (assureur et établissement de crédit italiens), et prochainement HSBC France.

Le crédit conso instantané

dynamise les ventes

«L’accès aux données des consommateurs fait du crédit conso un produit d’acquisition pour ces acteurs», souligne Geoffroy Guigou, directeur général de Younited Credit. Et pour les marchands en ligne ou places de marché, tels que Free, le crédit instantané sur douze à quarante-huit mois dynamise les ventes et devient un concurrent sérieux de la carte bancaire. «Pour nous le meilleur est à venir», se réjouit le jeune dirigeant.

L’expérience acquise et la technologie développée sur ses modèles de risques, dans les cinq pays où Younited Credit est déjà présent, lui procurent une capacité à créer de nouveaux produits pour de nombreux partenaires et à viser des crédits de plus en plus complexes, crédit immobilier, location longue durée, crédit aux entreprises… En Espagne, Younited Credit a développé une offre de coach financier qui analyse les comptes et propose des solutions pour faire des économies. Par exemple, ouvrir un compte chez ING banque en ligne, partenaire de Younited Credit, permet de réduire ses frais bancaires. Younited est alors rémunéré comme apporteur d’affaires. C’est une nouvelle source de revenus dont le modèle sera déployé dès cette année dans les autres pays où Younited est implanté, France, Italie, Portugal et Allemagne.