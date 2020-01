Lydia convainc Tencent pour sa nouvelle levée de fonds

L'application de paiement mobile Lydia a annoncé mercredi un tour de table de 40 millions d’euros mené par le groupe chinois Tencent. Ses actionnaires historiques Open CNP by CNP Assurances, XAnge et New Alpha ont également participé à l’opération. Après avoir conquis 3 millions d'utilisateurs français, la start-up veut s'attaquer au marché européen. Depuis son lancement en 2013, l'application a développé de nombreux services, du paiement entre particuliers à la création de cagnottes virtuelles, en passant par le crédit à la consommation. Au total, la start-up a levé plus de 60 millions d’euros auprès d’investisseurs tels qu'Oddo BHF ou le Groupe Duval.