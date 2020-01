Lydia séduit Tencent pour sa nouvelle levée de fonds

L'application de paiement mobile Lydia annonce aujourd'hui un tour de table de 40 millions d’euros mené par le groupe chinois Tencent. Ses actionnaires historiques Open CNP by CNP Assurances, XAnge et New Alpha ont également participé à l’opération.

Après avoir conquis 3 millions d'utilisateurs français dont une part de marché de plus de 25% parmi les 18-30 ans, la startup veut s'attaquer au marché européen. « Nous soutenons la vision d’une évolution cashless de l’Europe portée par Lydia depuis sa création », explique dans un communiqué Ma Danying, directeur des investissements de Tencent : « L’entreprise dispose d’une base d’utilisateurs très active et a prouvé sa grande qualité d’exécution. Nous sommes confiants sur sa capacité à saisir les opportunités actuelles du marché pour devenir un leader Européen des services financiers sur mobile.»

Depuis son lancement en 2013, l'application a développé de nombreux services, du paiement entre particuliers à la création de cagnottes virtuelles, en passant par le crédit à la consommation.

Au total, la startup a levé plus de 60 millions d’euros auprès d’investisseurs tels qu'Oddo BHF ou le Groupe Duval.