Visa rachète la fintech Plaid pour 5,3 milliards de dollars

L'opérateur américain de cartes de crédit investit dans les fintech. Visa a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de racheter la société de technologie financière Plaid pour 5,3 milliards de dollars. Plaid développe des logiciels qui permettent aux utilisateurs de partager leurs coordonnées bancaires avec diverses applications et services en ligne. Avec ce type d'outils, Visa pourrait notamment créer une plateforme permettant de transférer de l'argent entre des comptes bancaires afin de concurrencer d'autres services de ce type comme Zelle, Venmo, et PayPal. Plaid avait reçu des fonds à la fois de Visa et de Mastercard dans le cadre d'un tour de table organisé en 2018 qui l'avait valorisé à hauteur de 2,65 milliards de dollars, selon S&P Capital IQ. La finalisation est prévue dans les 3 à 6 prochains mois, après obtention des autorisations nécessaires.