ING annonce le spin-off de sa start-up Katana

Deux ans après son lancement, Katana devient Katana Labs ltd. La banque néerlandaise ING a annoncé hier le spin-off de sa start-up interne, qui permet aux traders d'obligations de proposer les meilleurs prix et plus rapidement. Cette scission permettra à la nouvelle société totalement indépendante d'accélérer sa croissance. ING Ventures investira 1,5 million de livres sterling dans la start-up aux côtés d'autres investisseurs, dans le cadre d'un financement de 3 millions de livres sterling.

Katana est le sixième spin-off d’ING, après ceux des start-up Cobase et Payconiq. «La raison principale en est que Katana peut mieux se développer si elle est également en mesure d'échanger ses propositions de transactions. De plus, ING étant également un teneur de marché, cela constituerait un conflit d'intérêts potentiel», explique un porte-parole d’ING.

Recours à l'intelligence

artificielle

Katana Labs ltd sera basée à Londres. Elle était la dernière start-up lancée par la banque néerlandaise. Cette fintech utilise l’intelligence artificielle pour négocier au meilleur tarif les obligations. L’an dernier, la fintech avait permis de réaliser des décisions de pricing plus rapides dans 90% des transactions et réduit les coûts de transaction de 25%. Katana est soutenue par les équipes d'investissement de PGGM, l'un des plus grands gestionnaires de fonds de pension aux Pays-Bas, et d'autres gestionnaires d'actifs.

«Nous avons validé notre technologie auprès de plus de vingt grands investisseurs institutionnels tout en développant notre produit chez ING. Nous transférerons ces clients chez Katana Labs ltd», explique Santiago Braje, ancien directeur du trading de crédit chez ING et PDG de Katana. L’objectif, à terme sera d’étendre la clientèle. En 2020, Katana et ING collaborerons uniquement sur l’activité marchés financiers de la banque néerlandaise. Cette année, la fintech poursuivra par ailleurs deux objectifs principaux, notamment «enrichir les idées de trading en gérant la liquidité ​et mettre en place l’exécution électronique.»

Katana est l'une des 25 initiatives d'innovation actuellement développées dans l'un des ING Labs d'Amsterdam, de Londres et de Singapour.