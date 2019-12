ING planche sur la conservation d’actifs numériques

La banque néerlandaise ING travaille au développement d'une technologie pour que ses clients stockent en toute sécurité des actifs numériques, révèle Reuters. D'autres banques vont proposer cela d'ici peu: à partir du 1er janvier, les banques allemandes pourront recevoir, stocker et vendre des actifs numériques tels que le bitcoin et l’ethereum, suite à l'adoption d'un projet de loi par le Bundestag. Selon l'agence de presse, sur 33 projets impliquant de grandes entreprises au cours des 4 dernières années sur la conservation et le stockage d'actifs numériques, très peu ont dépassé la phase de test.