Euler Hermes mise sur la fintech Moment

Euler Hermes poursuit sa transformation digitale. L’assureur-crédit annonce aujourd’hui un partenariat avec la fintech Moment, spécialisée dans les retards de paiement des TPE-PME. « Avec Moment, nous voulons changer le marché des retards de paiement. Il y a une prise de risque des deux côtés, ce qui est une condition d’innovation», confie à L’Agefi Virginie Fauvel, membre du directoire en charge de la transformation du groupe Euler Hermes. A ce jour, les actionnaires historiques de Moment détiennent toujours une part majoritaire du capital.

La fintech Moment a vu le jour en juin 2018 au sein de la Digital Agency d’Euler Hermes. Moment a développé une plate-forme en ligne qui permet aux TPE-PME de s'assurer à la facture. Selon l’Observatoire des délais de paiement, 25% des faillites de TPE-PME (environ 3,7 millions de salariés) sont dues à des retards de paiement.

Une commission de 2%

sur chaque facture

«En moyenne, grâce à notre solution, un client économise 19 jours de trésorerie par facture», explique Raphael Kakon, le cofondateur et directeur général de Moment, qui prélève une commission de 2% du montant de chaque facture assurée. La fintech, qui déclare avoir une croissance mensuelle de +30% par mois, veut «convaincre un maximum de TPE-PME d’ici les 18 prochains mois», précise son patron, sans dévoiler son actuel nombre de clients. Pour y arriver, la jeune société compte développer sa solution en proposant dans quelques mois «un service gratuit de relance à l'amiable».

Euler Hermes fournit à Moment une police d'assurance conçue sur la base de son API Single Invoice Cover, lui permettant de se développer. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie générale d’Euler Hermes en matière d'innovation, où son pôle digital compte 50 personnes à Paris et 40 personnes en région. En octobre, l’assureur-crédit a lancé « Recouvrer ma facture », un portail de service à la facture et ne compte pas s'arrêter là. L'assureur-crédit assure avoir noué environ 20 partenariats avec des start-up dans le monde et veut se lancer dans un nouveau spin-off en 2020. Euler Hermes, qui a investi dans Moment 1,5 million d’euros avec l'appui d'IDinvest Partners, espère un retour sur investissement. «J'attends un développement de Moment à l’international. Si on n’a pas plusieurs millions de primes avec Moment d’ici 2022, je serai très déçue. Après notre investissement, nous voulons atteindre 10 millions de chiffre d’affaires avec Moment», explique Virginie Fauvel.