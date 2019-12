iBanFirst acquiert son concurrent allemand Forexfix

Après avoir racheté NBWM, la fintech française Ibanfirst annonce l'acquisition de Forexfix, une start-up allemande spécialisée dans le marché des changes et basée à Berlin. Les nouveaux clients pourront «ouvrir des comptes multidevises associés à des IBAN à leurs noms, centraliser leurs comptes sur une interface unifiée, relier leurs systèmes comptables à la plateforme et bénéficier d’une offre plus large de services financiers, tels que les contrats de change à terme dynamiques», précise Robert Kröber, vice-président et directeur commercial Allemagne.​ Créée en 2013, la fintech française compte se développer dans d'autres pays européens et conquérir 7.000 clients en 2020.​