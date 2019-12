Une insurtech de plus. Seyna, a annoncé avoir obtenu son agrément par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), lui permettant de proposer ses services comme une vraie insurtech, au même titre qu'Alan. La néo-assurance proposera dans un premier temps six produits, à destination des étudiants, des travailleurs indépendants ou encore un nouveau produit d’assurance billetterie.