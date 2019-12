Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La start-up roumaine FintechOS vient de lever 14 millions de dollars dans un tour de table de série A, mené par Earlybird Venture Capital and OTB Ventures, selon le site spécialisé Techcrunch. FintechOS vise à aider les banques et compagnies d'assurances à réagir plus vite en proposant des...