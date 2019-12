L’insurtech Seyna se lance en France

Une insurtech de plus. Seyna, a annoncé hier avoir obtenu son agrément par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), lui permettant de proposer ses services comme une vraie insurtech, au même titre qu'Alan. «Notre ambition est d’accompagner l’évolution des besoins des consommateurs en leur proposant des produits simples, utiles et sur-mesure grâce à notre connaissance du marché et à notre plateforme technologique» a déclaré Jean Nicolini, co-fondateur de Seyna, dans un communiqué. La néo-assurance proposera dans un premier temps six produits, à destination des étudiants, des travailleurs indépendants ou encore un nouveau produit d’assurance billetterie.