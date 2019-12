Ivalua pourrait se lancer dans les paiements

Ivalua, l'éditeur français de logiciels de gestion des achats, pourrait bientôt devenir une fintech. «Nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur de la facture, en permettant sa digitalisation, son archivage, en optimisant son règlement ou encore en mettant à disposition des services d'affacturage. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore notre propre solution de paiement et nous passons notamment par Kyriba pour permettre le paiement en ligne de la facture», explique Franck Lheureux, directeur général de la zone Europe et Moyen Orient de l'entreprise, à La Tribune. Parmi les 300 clients de la société figurent notamment des banques françaises (BPCE est un client historique depuis 2001) et des compagnies d'assurance qui représentent 20% de son activité.