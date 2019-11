L’insurtech Luko lève 20 millions d’euros auprès de trois investisseurs

Après avoir levé 2 millions d'euros en mai 2018, l’insurtech Luko annonce un tour de table de 20 millions d’euros auprès d'Accel, de Founders Fund et de l'européen Speedinvest. «L’assurance est un secteur qui est resté jusqu’alors trop traditionnel, avec seulement 8% de pénétration du secteur en ligne. Luko construit une nouvelle démarche, centrée sur la prévention et la transparence», explique Luca Bocchio, qui dirige l’investissement chez Accel. Lancée en mai 2018, la start-up qui veut «réinventer l’assurance habitation», a convaincu 20.000 Français. Avec cette levée de fonds, Luko continuera de miser sur l’IA (elle prévoit un budget de 7 millions en R&D en 2020) et souhaite se déployer dans deux nouveaux pays européens.