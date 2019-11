Yomoni étoffe sa gouvernance pour accélérer sa croissance

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Yomoni annonce aujourd’hui s’adjuger les services de deux fins connaisseurs de la gestion financière française : Didier Le Menestrel et Philippe Vayssettes, en tant que président non exécutif et senior advisor du comité stratégique, rebaptisé pour l’occasion conseil de surveillance. Ils y...