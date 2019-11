Google va lancer un compte bancaire

Google va proposer un compte chèque aux particuliers l'an prochain, dévoile le Wall Street Journal ce mercredi. Le projet, dénommé Cache, prévoit que les comptes soient gérés par Citigroup et une coopérative de crédit de l'université californienne Stanford.

«Notre approche sera de collaborer en profondeur avec les banques et le système financier, explique Caesar Sengupta, general manager et vice president en charge des paiements chez Google, cité dans le quotidien américain. «Ce sera peut-être un chemin un peu plus long, mais c'est plus durable», ajoute-t-il.

La nouvelle initiative de Google s'inscrit dans une tendance lourde au sein des GAFA. Apple a lancé une carte de crédit cet été, Amazon s'est alliée à JPMorgan pour réfléchir à une offre de compte chèque et Facebook travaille sur son projet de monnaie virtuelle Libra. Le réseau social a aussi annoncé hier le lancement d'un service de paiement, Facebook Pay, aux Etats-Unis. Le moteur de recherche Google a déjà lancé en 2011 son portefeuille électronique (wallet), Google Pay, puis expérimenté en 2015 le paiement des factures par email.