Groupama signe un partenariat avec Paylead autour de l’épargne

Groupama annonce aujourd’hui avoir signé un partenariat avec Paylead, fintech spécialisée dans la donnée bancaire, autour de l’épargne. Ce partenariat permet au programme HUG de voir le jour. «Chaque fois qu’un épargnant souscrit au programme HUG, il bénéficie lors de ses achats chez un marchand partenaire du Groupe Groupama et de PayLead (ON ou OFFline), d’un versement équivalent à un pourcentage de la somme dépensée», précise le communiqué de presse. De manière générale, plus le client réalise d’achats, plus il approvisionne son épargne retraite.

«Cette collaboration avec Paylead propose une expérience totalement inédite, celle d’épargner pour sa retraite, sans même s’en rendre compte», déclare Georges Valente-Monteiro, directeur Epargne Retraite Individuelles du Groupe Groupama. «Habituellement, nous montons ce type de programmes avec des banques, afin de permettre aux consommateurs de gagner en pouvoir d’achat. Dans le cas présent, ils vont épargner dans un objectif de retraite», souligne Charles de Gastines, CEO de PayLead.