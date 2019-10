Stripe se lance au Mexique

Stripe, la fintech spécialisée dans les paiements en ligne, vient d'ouvrir un bureau à Mexico, où internet ne représente que 2 % du PIB du pays.

La fintech américaine souhaite «travailler plus étroitement avec les entreprises avant-gardistes et créer des fonctionnalités répondant à leurs besoins», a déclaré Eduardo Serrano, responsable des produits et des opérations pour l'Amérique latine chez Stripe. «Notre équipe continuera à développer de nouveaux produits pour accélérer la croissance du secteur de l'internet en Amérique latine.»

Fin septembre, Stripe a atteint les 35 milliards de valorisation après un tour de table de 250 millions de dollars. Après s'être étendue dans huits nouveaux pays européens, la fintech permet d'accepter des paiements dans plus de 130 devises.