Stripe atteint les 35 milliards de dollars de valorisation

Et un tour de table de plus. Stripe, spécialisée dans les solutions de paiement en ligne pour entreprises, a annoncé, jeudi, avoir levé 250 millions de dollars auprès d’investisseurs incluant General Catalyst, Sequoia, et Andreesen Horowitz, quelques mois après les 230 millions levés par Checkout...